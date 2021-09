‘청바지와 드레스’ 조합의 매력

룩의 역사

Universal History Archive via Universal Images Group via Getty

Universal History Archive via Universal Images Group via Getty

Hulton Archive via Getty Images

Hulton Archive via Getty Images

Library of Congress via Corbis/VCG via Getty Images

1851년 삽화 : 짧은 치마 속에 통바지인 '블로머'를 입은 여성의 모습. 이 바지는 여성 인권 운동가인 아멜리아 젠크스 블루머(Amelia Jenks Bloomer)로부터 이름을 따왔다.