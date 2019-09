채식주의가 환경을 위한 최선의 식단은 아닐 수도 있다

AlexRaths via Getty Images Healthy food selection. Shopping bag full of fresh vegetables and fruits. Flat lay food on table

육류와 유제품을 먹지 않는 것이 환경을 위해 할 수 있는 가장 좋은 일이라는 말이 있다. 육류와 유제품이 기후에 미치는 영향은 막대하다. 인간에 의한 온실가스 배출의 14.5%를 차지한다. 미국 등 부유한 국가에서 육류 소비를 줄이지 않는다면 지구 온난화가 위험한 수준에 이르는 것을 막을 수 없다고 기후 분석가들은 말해왔다. 많은 사람들에게 있어 베지테리언이나 비건으로 완전히 전환하기란 쉽지 않다. 하지만 환경에 좋은 식단으로 바꾸기 위해 고기를 아예 포기할 필요는 없다는 희소식이 최근 들려왔다. 세계 환경 변화 저널에 실린 새 논문에 의하면 미국에서 동물성 식품이 조금 포함된, 대부분 비건으로 구성된 식단을 받아들이는 사람들이 많아진다면 기후변화가 재앙 수준까지는 가지 않을 정도로 배출을 줄일 수 있다고 한다. “동물성 식품이 많은 식단을 바꾸어야 한다는 이야기로 인해 사람들은 우리 모두 비건이 되어야 한다고 느끼게 되었다. 현실은 그보다 미묘하다.” 존스 홉킨스 대학교 부교수이며 이번 논문의 공저자인 키브 나크만의 말이다. 나크만의 연구에 따르면 육류나 유제품을 하루에 한번만 먹으면 베지테리언보다도 탄소 발자국을 덜 남긴다고 한다. 베지테리언 식단에는 달걀과 유제품이 하루에도 여러 번 들어가는 경우가 많기 때문이다. 유제품이 기후에 미치는 영향이 간과될 때가 있어서 그렇다. 우유, 치즈 등 유제품은 주로 소에서 나오는데, 축산업은 토지와 자원을 대량으로 사용한다. 소는 강력한 온실가스인 메탄을 배출하기도 한다.

Searsie via Getty Images Hereford Grass fed beef cattle heifers in drought in rural NSW Australia feeding form feeding trough