″기사회생이라는 말은 이럴 때 쓰는 건가 봅니다. 그동안 많은 분들께서 실망하셨을 텐데 경선의 기회가 주어졌으니 다시 뛸 수 있는 희망이 생겼습니다.”

3월 12일 민경욱 미래통합당 의원이 자신의 페이스북에 쓴 글이다. 민 의원은 ”미래통합당에서 컷오프 결정을 뒤집고 경선을 결정했습니다”라며 기쁜 심경을 전했다.

그러나 ‘뒤집기‘는 이날이 끝이 아니었다. 미래통합당의 민 의원의 공천에 대한 결은 이날 이후에도 계속됐다. 특히 25일엔 하루새 두번이나 뒤집혔다. 민 의원은 ‘컷오프 → 부활 → 재컷오프 → 부활’을 거쳐 끝내 인천 연수을 후보로 공천이 최종 확정됐다.

16일. 컷오프 후 경선으로 기사회생한 민 의원에게 논문 표절 의혹이 제기됐다. 민 의원이 1991년 연세대 국제대학원에 낸 석사 논문이 타 논문을 ‘그대로 번역한 수준’이라는 의혹이었다.

“The overseas publicity is a communication activity that aims at cross cultural persuasion through information. Domestic and international situation Korea is located in damands scientific method of overseas publicity (해외 홍보는 정보를 통한 문화 간 설득을 목표로하는 커뮤니케이션 활동이다. 한국이 처한 국내외적 상황은 해외 홍보의 과학적 방법을 요구받고 있다.)”

-민경욱 의원의 석사 논문