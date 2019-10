광고가 공개된 뒤 국내 온라인 커뮤니티에서는 유니클로가 이 광고를 통해 일본군 성노예 피해자 문제를 조롱했다는 지적이 쏟아졌다. 압펠이 언급한 80년 전이 일제 강점기 시기였기 때문이다. 특히 1939년은 일본이 국가총동원법을 근거로 국민징용법을 실시한 해이기도 하다. 이에 네티즌들은 유니클로가 조롱의 의도로 80년 전을 언급했다고 주장했다.

사실 이 영상에서 아이리스 압펠은 시기를 특정하지 않는다. 그는 ”제 나이 때는 어떻게 입으셨냐”라는 로저스의 질문에 ”세상에, 그렇게 오래전 일은 기억하지 못해”(Oh my god, I can’t remember that far back)이라고 답한다.