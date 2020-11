View this post on Instagram

Bellissima, ma estremamente rara. Un fotografo amatoriale è riuscito a immortale una tigre nera a Odisha, in India. Un evento straordinario perché, nello Stato, ci sono solo sette o otto esemplari in tutto. Quando l'ha vista, Soumen Bajpayee non riusciva a crederci. Perché la tigre ha questa colorazione? Chiariamolo subito, la tigre nera non è una specie, ma una comune tigre affetta da melanismo ovvero un eccesso di pigmentazione che rende molto scuro o addirittura nero il colore di pelle, peli o piume che normalmente non lo sono. Questo fenomeno, che interessa sia mammiferi che rettili, uccelli, anfibi e insetti, è spesso il risultato di mutazioni genetiche che possono essere spontanee o dipendere da agenti esterni come la temperatura o l'inquinamento. Il melanismo, quindi, si contrappone all'albinismo. Rappresenta comunque un evento raro in natura, per questo l'avvistamento della tigre nera suscita un certo stupore. Queste tigri solitamente si trovano nelle giungle dello stato indiano e raramente vengono avvistate, anche se l'India ospita il 70% della popolazione mondiale dei grandi felini. La maggior parte delle tigre nere si trova nella Simplipal Tiger Reserve in Odisha. La riserva ha segnalato per la prima volta la lo presenza nel 2007. Questi felini sono di dimensioni più piccole, ma hanno la stessa potenza fisica. Non sfuggono neanche al bracconaggio: sono presi di mira per le loro ossa, artigli, pelle e perfino baffi usati nella medicina tradizionale cinese. Ma il problema non è solo questo, i livelli più elevati di urbanizzazione stanno riducendo la natura e le tigri non hanno più spazio per vivere e riprodursi.