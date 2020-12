엄정화는 커버 이미지를 올리며 ‘countdown!(카운트다운)’이라는 문구와 함께 ‘D-8’이라는 해시태그를 달았다. 엄정화의 컴백은 지난 2017년 발매한 정규 10집 ‘더 클라우드 드림 오브 더 나인’(The Cloud Dream of the Nine) 이후 3년 만이다.

앞서 엄정화는 인스타그램에 녹음실로 추정되는 장소의 사진 등을 공개하며 컴백을 암시한 바 있다.