폭력적인 성행위로 발생한 피해자를 위해 운영되는 영국의 ‘우리는 동의할 수 없다(We Can’t Consent to This)’ 단체 언론 담당자 루이즈 페리는 본인 또한 한 때 성인물 속 행위를 따라하고, 낯선 사람과 관계를 맺는 것에 긍정적인 섹스 포지티브 페미니즘을 지지했다고 한다. 지금도 주체적인 성관계에 대해서 찬성하는 그는, ”하지만 섹스 포지티브 페미니즘의 수혜자는 압도적으로 남성일수밖에 없다”고 밝혔다.

문혜준 기자: huffkorea@gmail.com