도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시각) ”북미정상회담 준비를 잘 하고 있다”고 말했다.

로이터에 따르면 그는 이날 백악관에서 베네수엘라에 억류됐다가 풀려난 미국인들을 만나는 자리에서 기자들에게 ”회담 논의가 아주 잘 진행돼왔다. 6월12일 싱가포르라는 건 변하지 않았다. 어떻게 진행될지 지켜보자”고 말했다.

트럼프 대통령의 이런 언급은 6·12 북미정상회담 재추진을 공식화한 것으로 보인다.

