Neon and Participant 다큐멘터리 'Totally Under Control(완전히 통제되고 있다)'의 한 장면. 질병관리본부가 의료장비 업체들을 소집해 코로나19 진단검사키트 개발을 요청했던 1월27일 회의 장소인 '서울역 회의실'을 가리킨다.

* 허프포스트US의 The Film That Exposes Just How Badly The United States Mishandled COVID-19를 번역, 편집한 것입니다.