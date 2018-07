술을 즐기지 않는 당신에게 어울리는 여행 방법

″파티 문화를 멀리하고 싶다면 리트리트를 추천한다. 나는 명상 리트리트와 요가 리트리트를 체험해 봤다. 건강이 목적인 사람들과 함께 보내는 시간이 매우 유익했다.” - 크리스틴 아디스, Be My Travel Muse

스포츠 여행

″자신이 즐기는 스포츠를 하나 정한다. 등산, 다이빙, 암벽타기, 서핑. 뭐든 상관없다. 스포츠가 주목적인 여행을 즐기는 사람은 술을 마시더라고 덜 마시게 된다. 스포츠는 세상 어디서든 즐길 수 있다. - 크리스틴 아디스

웰빙(wellness) 여행

″나는 자신의 웰빙을 챙기기에 좋은 열대 여행지를 좋아한다. 친구들이 알코올을 마실 때 나는 코코넛을 실컷 마실 수 있는 브라질이나 발리 같은 곳을 추천한다. 다양한 과일 음료와 주스로 넘치는 그런 곳들이니까 말이다.” - 제시카 나봉고, The Catch Me If You Can

탐험 여행

″술을 마시지 않을 거라면 파티문화로 유명한 이비사(Ibiza) 같은 곳이나 모든 게 포함된 ‘올인클루시브(all-inclusive)’ 리조트 여행은 피하는 게 좋다. 대신 낚시, 등산, 카약 같은 다양한 야외활동을 즐길 수 있는 탐험 여행에 나서는 거다. 술이 금지된 국립공원이 그런 목표를 달성하는 데 좋다.” - 베일리 프리먼, Lonely Planet