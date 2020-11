View this post on Instagram

안녕하세요. 여행에미치다입니다. 지난 8월 30일에 올린 공식 사과문에서 약속드린 후속 조치 및 결과에 대해 설명드리고자 합니다. ⠀ 먼저, 이번 사건은 '공소권 없음'으로 종결되었음을 사법기관으로부터 통보 받았습니다. ⠀ 또한, 유사한 일이 재발되지 않도록 전 직원 대상 성 윤리 교육을 완료하였습니다. ⠀ 더불어 근본적인 내부 시스템 개선을 위해 외부 전문가들이 참여한 ‘재발방지 위원회’를 구성하였습니다. 위원회를 통해 마련된 재발방지 대책에 따라 내부 시스템을 지속적으로 점검하고 개선하겠습니다. ⠀ 이번 사건으로 불쾌감과 실망감을 느끼셨을 모든 분들께 다시 한번 사과드립니다. 여행에미치다를 아껴주신 모든 분들께 신뢰받을 수 있도록 새롭게 거듭나겠습니다. ⠀ 2020년 11월 12일 여행에미치다 드림