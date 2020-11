‘콜 미 바이 유어 네임’ 감독이 연출한 드라마 ‘위 아 후 위 아’가 25일 왓챠에 공개된다.

영상 콘텐츠 스트리밍 서비스(OTT) 왓챠는 18일 ‘위 아 후 위 아’(We Are Who We Are)의 메인 포스터와 메인 예고편을 공개하며 공개일을 25일로 확정했다고 밝혔다.

루카 구아다니노 감독의 욕망 3부작 ‘아이 엠 러브’ ‘비거 스플래쉬’ ‘콜 미 바이 유어 네임’에 이어 가장 찬란하게 빛나는 나이에 감춰둔 욕망을 감각적으로 풀어낸 8부작 성장 드라마다.