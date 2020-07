Fabrizio Bensch / Reuters 2019년 1월 베를린 공연에서 지휘봉을 잡은 엔니오 모리꼬네

우리는 단지 연도 앞자리 숫자가 바뀌었을 때가 아니라, 지난 시대를 함께 한 누군가가 세상을 떠났을 때 한 시대가 저물고 다음 세기가 왔음을 실감한다.

현대 영화음악의 거장이라 불리는 이탈리아 출신 작곡가 엔니오 모리꼬네가 지난 6일, 향년 91세를 일기로 세상을 떠났다. 1960년대부터 2010년대까지 그가 음악을 쓴 수백 편의 영화 중 한국 영화음악 팬들에게도 유명한 10편, 그 중에서도 한 곡씩을 골라 모았다.

1. 석양의 건맨 (For A Few Dollars More, 1965)

2. 황야의 무법자 (The Good the Bad and the Ugly, 1966)

3. 천국의 나날들 (Days of Heaven, 1978)

4. 원스 어폰 어 타임 인 아메리카 (Once Upon a Time in America, 1984)

5. 미션 (The Mission, 1986)

6. 언터쳐블 (The Untouchables, 1987)

7. 시네마 천국 (Cinema Paradiso, 1988)

8. 러브 어페어 (Love Affair, 1994)

9. 말레나 (Malena, 2000)