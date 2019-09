Noam Galai via Getty Images NEW YORK, NY - NOVEMBER 23: Oscar the Grouch attends the 91st Annual Macy's Thanksgiving Day Parade on November 23, 2017 in New York City. (Photo by Noam Galai/WireImage)

다른 장점도 있다. 텔레비전 덕분에 나는 딸의 눈높이에 맞춰 대화할 수 있다. ‘세사미 스트리트’로 인해 인종, 불안, 다양성, 장애에 대한 대화를 나누었다. 오스카 더 그라우치를 사용해 우리가 서로의 태도를 바꿀 수는 없지만 그럼에도 불구하고 사랑할 수 있다고 설명했다. 오스카 더 그라우치는 외모로 상대를 평가할 수 없고 그럴 수도 없다는 본보기이기도 하다. 수많은 ‘다니엘 타이거’ 노래가 우리 집에 들어왔다. ‘너무 화나서 소리지르고 싶을 때’(When You Feel So Mad You Want to Roar)라는 곡이 특히 유용했다.

쉽게 말해, 텔레비전은 나와 딸 사이의 대화를 열어주었다. 아이들과의 관계를 깊게 하는데도 만화가 도움이 되었다.

텔레비전은 내 딸을 가르쳤다. ‘수퍼 와이’(Super Why) 덕분에 딸은 2살 때 알파벳을 알았고, ‘세사미 스트리트’ 덕분에 3살 때 20까지 셀 수 있었다. 나는 ‘태블릿 타임’으로 동기를 부여한다. 침대를 정리하면 15분을, 숙제를 하면 30분을 볼 수 있게 해주는 식이다.

TV 시간은 껴안고(에너지가 넘치는 아이의 엄마로서 정말 고마운 시간이다) 추억을 만들 기회도 준다. 할로윈에는 ‘팀 버튼의 크리스마스 악몽’을 보는 전통을 만들었고, 크리스마스가 있는 주에는 언제나 ‘루돌프’, ‘프로스티 더 스노우맨’, ‘그린치’를 본다.

그렇지만 내게도 몇 가지 ‘규칙’은 있다. 식사 중에는 TV를 끈다. 저녁 식사를 하는 식탁에는 스크린이 없어야 한다. 무엇을 볼지는 내가 감독한다. 내가 딸과 함께 한 화를 보기 전에는 딸이 마음대로 새 시리즈를 볼 수 없다. 평일에는 2시간이 한계고, 나와 내 가족에겐 이런 규칙이 잘 통한다.

가족에 따라 다를 것이다. 나는 다른 부모들과 그들의 육아법을 비판하지 않아야 한다는 것을 이제 알게 되었다.

그러니 결론은 이렇다. 우리 아이들이 무얼 보거나 먹는지는 중요하지 않다. 아이들이 하는 것과 말, 느낌과 행동 방법이 중요하다. 아이들에게 무엇이 최선인지는 부모만이 안다. 당신의 가족, 아이, 당신 자신에게 맞는 방법이 무엇인지는 당신만이 결정할 수 있다.

* HuffPost US의 Controversial As It May Be, ‘Screen Time’ Makes Me A Better Mom를 번역한 것입니다