미국에서 ‘야쿠르트 열풍‘을 일으켰던 넷플릭스 오리지널 영화 ‘내가 사랑했던 모든 남자들에게’(To All the Boys I’ve Loved Before) 속편의 공개 날짜가 확정됐다.

넷플릭스는 16일 ‘내가 사랑했던 모든 남자들에게 2’ 주연들이 등장하는 영상과 함께 속편 업로드 날짜를 공개했다. 영상에 따르면 속편은 내년 2월 12일부터 넷플릭스를 통해 스트리밍할 수 있다.