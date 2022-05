빈 심포니는 시즌마다 150회 이상의 콘서트와 오페라 공연을 선보이고 있으며, 그 중 대다수는 빈의 유명 공영장인 무지크페라인과 콘체르트하우스에서 열린다. 1946년부터 브레겐츠 페스티벌의 상주 오케스트라로 활동 중이며, 고전부터 현대 음악에 이르기까지 폭 넓은 레퍼토리를 아우르는 오케스트라로 해외 투어 공연을 매년 진행하고 있다.

빈 심포니 측은 ”코로나19로 무너진 문화예술계를 살리고, 전 세계 만국 공통어인 음악으로 한국과 오스트리아의 국격을 높이기 위해 한국을 찾았다”며 ”서울과 인천, 부산까지 연주회를 진행하는 동안 코로나19의 완벽한 종식과 무너진 일상의 건강한 회복을 소망할 것”이라고 내한하는 소감을 밝혔다.

다음은 프로그램과 공연 일정이며, 예매 및 세부정보는 각 공연장 홈페이지에서 볼 수 있다.

■ 프로그램

프로그램 1 (5/29 & 5/31)

◀ J. Brahms :Concerto for Violin and Orchestra in D major Op.77

요하네스 브람스 : 바이올린 협주곡 D장조 , 작품번호 77

◀ L. v. Beethoven : Symphony No.7 in A Major, Op.92

루트비히 판 베토벤 : 교향곡 제7번 A장조, 작품번호 92

프로그램 2 (6/1)

◀ L. v. Beethoven : Concerto for Violin and Orchestra in D Major Op.61

루트비히 판 베토벤 : 바이올린 협주곡 D장조, 작품번호 61

◀ L. v. Beethoven : Symphony No.7 in A Major, Op.92

루트비히 판 베토벤 : 교향곡 제7번 A장조, 작품번호 92

■ 지휘자 _ 필리프 조르당(Philippe Jordan)

■ 바이올린 _ 길 샤함 (Gil Shaham)

■공연 일정

2022. 5. 29 (일) 오후 7시30분 아트센터인천

주 최 : WCN

주 관 : WCN, 이든예술기획

입장권 : R석 28만원 | S석 21만원 | A석 14만 | B석 7만원

예매처 : 아트센터인천 홈페이지(aci.or.kr) / 인터파크 1544-1555

문 의 : 더블유씨엔코리아(주) 02-2183-1290 www.wcn.co.at

2022. 5. 31 (화) 오후 7시 부산시민회관

주 최 : WCN

주 관 : WCN, intro ENT

입장권 : R석 25만원 | S석 18만원 | A석 12만 | B석 5만원

예매처 : 부산시민회관 홈페이지(bscc.or.kr/citizen) / 인터파크 1544-1555

문 의 : 더블유씨엔코리아(주) 02-2183-1290 www.wcn.co.at

2022. 6. 1 (수) 오후 5시 서울 예술의전당

주 최 : WCN

주 관 : WCN, 이든예술기획

후 원 : 허프포스트코리아, 포스코, 현대모비스

입장권 : R석 32만원 | S석 28만원 | A석 21만 | B석 14만원 | C석 7만

예매처 : 예술의전당 홈페이지(sac.or.kr) / 인터파크 1544-1555

문 의 : 더블유씨엔코리아(주) 02-2183-1290 www.wcn.co.at