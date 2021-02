2018년 4월6일 교육청 조사가 있던 날, 3학년 학생들이 먼저 교실 창문에 포스트잇으로 미투(Me, too), 위드유(With you), 위 캔 두 애니씽(We can do anything)을 붙이기 시작했다. 친구들이 힘들어할까봐 용기를 주기 위해서였다. 이걸 본 1학년, 2학년들이 ‘혼자가 아니야’, ‘네 잘못이 아니야’, ‘지켜줄게’ 등을 적어 붙였다. 이렇게 ‘창문 미투’는 세상에 알려졌다. 학생들은 서로를 응원했고, 많은 시민들이 학생들의 용기있는 행동을 응원했다.

하지만 그 뿐이었다. 교육청과 학교법인은 18명의 교사를 징계했지만 15명의 교사가 다시 학교로 돌아왔다. 검찰은 피해자가 가장 많았던 교사 ㄱ씨조차 혐의없음(증거불충분)으로 기소하지 않았다. 2019년 ‘노원 스쿨미투를 지지하는 시민모임’이 검찰에 진정하고, 서명운동을 벌이고, 검찰청 앞 1인 시위를 한 끝에 검찰은 마지못해 재수사에 나섰다. 창문 미투 2년여만인 2020년 5월 ㄱ교사는 기소됐고, 이날 선고까지 3년여 동안 피해자들은 고통의 세월을 보내야 했다.

미투 이후 학교에서 벌어진 2차 가해는 이루 말할 수 없는 수준이었다고 한다. 당시 재학생 ㄱ씨는 2018년 6월 ‘스쿨미투 운동의 과제와 전망’ 포럼에서 “조사를 받고 돌아오신 선생님은 학생들에게 자신을 지목한 사람을 찾겠다고 하셨다. 지금도 학생들은 보호받지 못하고 있다”고 했다. 이 같은 피해자 색출 시도만이 2차 피해의 전부가 아니었다. 학교 이미지와 가해교사의 방어권을 학생들의 고통보다 먼저 생각한 교사들이 많았다고 한다.

“미투가 시작되고 한 선생님에게 ‘밥 같이 먹는 한 가족 같은 사이에 이러는 거 아니다’ 말을 들었습니다. 그 말이 잘못된 걸 알면서도 학생이란 이유로 가만히 있어야 하는 제 자신이 원망스러웠습니다… (미투 이후) 시간이 지나고 모두가 지쳐가면서 저희는 나뉘었습니다. 선생님들이 수업배제 당했으면 된 것 아니냐며 많은 친구들이 바뀌어갔습니다… 포기할까 생각하며 많이 울었습니다.”(2018년 6월 용화여고 재학생 ㄴ씨 발언문)