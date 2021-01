가수 싸이가 자신이 대표로 있는 피네이션 소속 가수 현아의 컴백 기념으로 댄스 커버 영상을 공개했다.

싸이는 현아의 컴백 당일인 28일 인스타그램에 “Love promoting my artist this way. 찌뿌둥도 하고 겸사겸사”라는 글과 함께 영상을 올렸다.

영상에는 싸이가 현아의 7번째 미니앨범 타이틀곡인 ‘I’m Not Cool(아임 낫 쿨)’ 춤을 코믹하게 소화하는 모습이 담겼다.