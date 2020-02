멕시코에서 하교하던 7세 여자아이가 납치·살해돼 공분을 일으키고 있다

Era una niña de 7 años 💔



No salió de noche.

No subió a un taxi.

No vestía "provocativa".

No tenía novio.

No conoció a nadie por Internet.

No se escapó con nadie.



Ella sólo fue a la escuela a jugar y a aprender.



¿Cuál va a ser el pretexto ahora? #JusticiaParaFátima