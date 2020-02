2020 미국 대선후보 경선 : 바이든은 이대로 몰락하는가?

그러나 네바다와 사우스캐롤라이나의 유권자들이 첫 두 지역에서의 결과를 바탕으로 마음을 바꿀 가능성도 있다. 샌더스와 부티지지는 훨씬 더 많은 언론의 주목을 받고 있으며, 특히 승자에 대해서는 긍정적인 보도가 나오기 마련이다. 유권자들도 이에 따라 움직일 수 있다.

2010년에 나온 연구 ‘대통령 경선에서의 모멘텀과 학습’에서 아이오와와 뉴햄프셔 경선 결과가 더 크고 더욱 다양한 유권자들로 구성된 나머지 지역들보다 최종 결과에 5배나 더 큰 영향을 끼친다고 결론 내린 이유도 거기에 있다.

올해 경선이 통념이나 전례를 깰 수 있는 또 다른 요인이 있기는 하다. 미국에서 8번째로 많은 자산을 보유한 마이클 블룸버그 전 뉴욕시장이 펼치고 있는 전례없는 선거운동이 바로 그것이다.

600억달러(약 70조원)의 자산가인 그는 벌써 자기 돈 3억1000만달러(약 3660억원)을 선거운동에 쏟아부었다. 미국 대통령후보 경선 역사상 볼 수 없었던 규모다.

블룸버그는 첫 네 개 경선을 건너뛰고 14개주에서 동시에 경선이 치러지는 3월3일의 ‘슈퍼 튜즈데이’에 집중한다는 전략이다. 막대한 돈을 TV광고에 쏟아부어 유권자들을 직접 접촉하는 것보다 훨씬 더 큰 효과를 얻을 것이라 기대하는 것이다. 돈으로 그를 상대할 수 있는 후보는 없다. 그리고 바닥을 모르는 그의 주머니에서 쏟아져나오는 돈이 경선 레이스에 어떤 영향을 끼칠 지는 누구도 모른다.

* 허프포스트US의 Bad News For Biden: Nobody Has Won The Nomination After A Start Like This를 번역, 편집한 것입니다.