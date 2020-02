여기에는 마틴 스콜세지의 마스터클래스 내용이 있는데, 다음과 같은 문장이 있다.

“I tend to feel the more singular the vision and the more personal the film, the more it can claim to be art.” (나는 비전이 더 특이하고, 더 개인적인 영화일수록 예술이라 주장할 수 있을 것 같다.”