빈집에 남은 동물들의 식사를 챙기는 우한 사람들의 이야기

Stringer via Getty Images A man cross an empty highway road on February 3, 2020 in Wuhan, Hubei province, China.

들어갈 수도, 나올 수도 없는 도시가 된 중국 후베이성 우한에서 사람들에 의지해 살아온 작은 생명들을 챙기는 이들이 있다. 신종 코로나바이러스 발원지로 확인된 우한시는 하필 중국 최대 명절, 춘절 연휴가 시작하기 직전인 1월 23일 봉쇄됐다. 긴급하게 봉쇄 결정이 내려진 탓에, 짧은 일정을 예상하고 반려동물들을 남겨둔 채 집을 떠났던 시민들은 거의 2주째 동물들 곁으로 돌아오지 못 하고 있다. 로이터는 3일, 빈 집을 돌며 이런 동물들을 돕는 일을 최초로 시작한 한 시민의 이야기를 보도했다.

Stringer via Getty Images Cleaners wash the street with a high-pressure water gun on February 3, 2020 in Wuhan, Hubei province, China.

‘라오 마오‘라는 가명으로 인터뷰에 응한 이 시민은 지난 1월 30일, 열흘 넘게 집에 갇힌 채 굶주려 있던 고양이 두 마리를 돕는 것으로 이 일을 시작했다. 가명을 쓰는 건 가족들이 자기가 우한시에 있다는 걸 모르게 하기 위해서다. 소파 밑에 쭈그린 채 겨우 숨만 붙어있던 고양이들을 발견한 ‘라오’는 음식을 준 후 주인 가족에게 화상 전화를 걸어 이들의 안부를 전했다. 이 가족은 3일짜리 여행을 떠났다가 후베이성에 돌아오지 못 하고 있었다. 라오의 뜻에 공감한 우한 내 봉사자들은 이제 소셜미디어로 돌봄 요청을 받아 빈 집들을 방문하고 있다. 첫 사례처럼 다른 도시나 나라에서 발이 묶인 경우도 있고, 증상 때문에 의료시설에 격리돼 집에 못 오는 경우도 있다. 우한시의 발표에 따르면 춘절 연휴 이전에 우한을 떠난 거주자는 500만명 정도나 된다. 이 숫자를 근거로, 라오는 빈 집에 남은 반려동물들이 최대 5만 마리 정도는 될 거라고 추측한다. 라오와 봉사자들은 ‘전화가 너무 와서 잠도 거의 못 잘 지경’이라고 말한다.

Stringer via Getty Images An aerial view of the city skyline is seen on February 3, 2020 in Wuhan, Hubei province, China.