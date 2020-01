우한 시내에서 숨진 채 목격된 남성의 사진이 빠르게 퍼지고 있다

HECTOR RETAMAL via Getty Images EDITORS NOTE: Graphic content / This photo taken on January 30, 2020 shows officials in protective suits checking on an elderly man wearing a facemask who collapsed and died on a street near a hospital in Wuhan. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

신종 코로나바이러스의 진원지로 지목되는 중국 우한의 길거리에서 한 남성이 숨져있는 모습이 목격됐다. 이 사진을 촬영한 AFP통신은 이 남성의 사망 원인을 확인할 수 없었다고 밝혔다. 30일 오전 촬영됐다는 이 사진들에는 백발의 한 남성이 문을 닫은 가구점 앞 인도 위에 쓰러져있고 그 주위에 전신 보호복을 착용한 방역요원들이 상태를 살피는 모습이 담겼다. 이 남성은 오른손에 비닐봉지를 든 채 반듯이 누운 자세로 인도 위에 숨져있었다고 AFP는 전했다. 길가에는 경찰차와 구급차가 있었다.

방역요원들이 숨져있는 이 남성의 상태를 확인한 이후 동료들은 곧바로 이들에게 소독약을 뿌렸고, 근처에서 담배를 피우고 있던 한 남성은 경찰로부터 ‘담배를 끄고 마스크를 착용하라’는 말을 들었다고 AFP는 전했다. AFP는 현장을 지킨 두 시간 동안 최소 15대의 구급차가 이곳을 지나쳐갔다고 보도했다. 바로 다음 블록에는 우한 시내 신종 코로나바이러스 중점 치료 의료기관 중 하나인 ‘우한 6번 병원’이 있다.

AFP는 “60대로 보이는 이 남성이 어떻게 사망했는지 확인할 수 없었다”며 ”이후 경찰과 지역 보건당국 관계자들에게 문의했지만 구체적인 답을 듣지 못했다”고 보도했다. ″그러나 방호복을 입은 경찰과 의료진들과 일부 행인들의 반응은 도시를 뒤덮은 공포를 잘 보여준다”고 이 매체는 전했다. 인근을 지나던 한 여성은 이 남성이 바이러스 감염으로 사망했을 거라고 말했다. ”끔찍하다. 요즘 많은 사람들이 죽었다.”

