상원 탄핵재판 앞둔 트럼프가 '스타 변호사'들을 선임했다

도널드 트럼프 미국 대통령의 법률팀은 18일 “미 하원의 탄핵소추는 2016년 (대통령) 선거 결과를 뒤집고, 불과 몇 달밖에 남지 않은 2020년 선거에 개입하려는 뻔뻔하고 불법적인 시도”라는 의견서를 미 상원에 제출했다. 트럼프 쪽은 오는 21일 본격적인 상원의 탄핵 심리 시작을 앞두고, 1998년 ‘모니카 르윈스키 스캔들’ 수사로 빌 클린턴 전 대통령 탄핵 위기로 몰고 간 케네스 스타 전 특별검사 등 전국민이 다 알만한 ‘스타 변호인단’을 꾸려 여론전 대비 태세를 갖췄다. 트럼프 법률팀은 이날 상원에 제출한 6쪽짜리 의견서에서 “미 하원이 제출한 탄핵소추 조항은 미국인들이 자유롭게 대통령을 선택할 권리에 대한 위험한 공격”이라며 이렇게 주장했다고 <시엔엔>(CNN) 방송 등이 보도했다.

트럼프 쪽에서 탄핵 소추에 대한 법적 대응 방향을 가늠해볼 수 있는 공식 입장이 나온 것은 이번이 처음이다. 20일 정오까지 변론 취지서를 제출하면 되는데, 미 하원 탄핵소추위원단이 이날 상원에 탄핵소추안에 대한 변론 취지서를 제출하자 이를 반박하며, 본격적인 공방전을 앞두고 예열에 들어간 것이다. 앞서 이날 하원 탄핵소추위원단은 106쪽 짜리 변론 취지서에서 “(우크라이나 스캔들과 관련된) 트럼프 대통령의 행위는 ‘건국의 아버지들’에게 최악의 악몽”이라며 “트럼프 대통령의 계속된 위법행위는 국가와 법치주의에 즉각적 위협임을 보여주는 만큼, 상원이 유죄를 선언하고 직에서 물러나 공직을 맡는 것을 영원히 금지하는 것이 시급하다”고 촉구했다. 하지만 트럼프 법률팀은 미 하원이 트럼프에 적용한 2개 혐의를 전면 부인하며 이번 탄핵이 트럼프의 재선을 막기 위한 민주당의 정치적 공세라는 논리를 펴고 있다. 우선 ‘권력남용’ 혐의에 대해선, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 ‘압박으로 느끼지 않았다’고 여러차례 언급한 것 등을 ‘증거’로 들며, 헌법상 대통령 탄핵 요건에 해당하는 ‘중대 범죄 및 비행’은커녕 그 어떤 법 위반 혐의도 아니라고 주장하는 식이다. 또 트럼프가 증언 거부 등 하원 탄핵조사 비협조를 지시한 혐의(의회 방해)에 대해서도 대통령은 이런 행위를 할 수 있는 행정특권을 부여받았을 뿐만 아니라 행정부 내부 심사과정을 보호할 권리를 갖고 있다고 반박했다.

