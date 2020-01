트럼프 탄핵소추안이 상원으로 넘어갔다

Chip Somodevilla via Getty Images WASHINGTON, DC - JANUARY 15: U.S. Speaker of the House Nancy Pelosi (D-CA) (C) signs the articles of impeachment against President Donald Trump during an engrossment ceremony with Rep. Carolyn Maloney (D-NY), Rep. Jerrold Nadler (D-NY), Rep. Eliot Engle (D-NY), Rep. Adam Schiff (D-CA), Rep. Richard Neal (D-MA), Rep. Maxine Waters (D-CA), Rep. Val Demings (D-FL), Rep. Zoe Lofgren (D-CA) and Rep. Jason Crow (D-CO) in the Rayburn Room at the U.S. Capitol January 15, 2020 in Washington, DC. The House of Representatives voted to approve the managers and send the articles of impeachment to the Senate, where Majority Leader Mitch McConnell (R-KY) said the trial will begin next Tuesday. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

미국 하원이 통과시켰던 도널드 트럼프 대통령에 대한 탄핵소추안이 거의 한 달 만에 상원으로 넘어갔다. 트럼프의 대통령직 박탈 여부를 결정하게 될 상원 탄핵재판이 곧 시작되다는 뜻이다. 민주당이 다수를 차지하고 있는 하원은 15일(현지시각) 표결을 벌여 찬성 228표 대 반대 193표로 트럼프 대통령에 대한 두 건의 탄핵소추안을 상원으로 넘기기로 했다. 미국 역사상 탄핵소추된 세 번째 대통령으로 이름을 올린 트럼프 대통령은 이제 공화당이 다수인 상원에서 탄핵재판을 받게 됐다. 트럼프 대통령에 대한 탄핵소추안은 권한남용(abuse of power)과 의회방해(obstruction of Congress)를 탄핵 사유로 적시했다. 지난달 하원은 과반 이상의 찬성으로 두 건을 모두 통과시켰다. ″오늘 우리는 미국 역사에서 매우 중요한 문턱을 넘기 위해 이 자리에 섰습니다.” 하원 표결을 앞두고 낸시 펠로시 하원의장(민주당, 캘리포니아)이 말했다.

BRENDAN SMIALOWSKI via Getty Images The Articles of Impeachment against US President Donald Trump sit on a table on January 15, 2020. - The US House of Representatives voted Wednesday to transmit articles of impeachment against President Donald Trump to the Senate, opening the way for the historic trial of the 45th president for abuse of power. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

BRENDAN SMIALOWSKI via Getty Images The House clerk and impeachment managers bring the articles of impeachment of US President Donald Trump from the House to the Senate on Capitol Hill January 15, 2020, in Washington, DC. - The US House of Representatives voted Wednesday to transmit articles of impeachment against President Donald Trump to the Senate, opening the way for the historic trial of the 45th president for abuse of power. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)