서울, 한국

GoranQ via Getty Images

“혼자 여행해도 안전하고, 돌아다니기 꽤 쉽고, 사람들은 늘 친절하며 관광객들을 도우려 한다. 일상의 럭셔리를 새로운 수준으로 끌어올리는 현대적 편리함이 가득하다. 어디에나 와이파이가 있고, 고객 서비스는 흠 잡을 데가 없다. 저렴한 가격대의 숙소와 음식이 많아서 예산이 빠듯한 1인 여행자에게도 아주 좋다.서울의 길거리 음식은 꼭 먹어볼 것!” ― Jee Choe, digital designer and blogger at Oh, How Civilized