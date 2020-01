'남자 아이들도 공주가 될 수 있다'는 것을 보여주는 사진 시리즈

‘남자아이들도 공주가 될 수 있다’(Boys Can Be Princesses Too)는 제목의 사진 시리즈는 디즈니 공주들로 변신한 소년들의 모습을 담고 있다. 신데렐라, 라푼젤로 변신한 남자아이들의 표정은 ”순수한 기쁨” 그 자체. 이 프로젝트는 남자아이들이 특정 성별에 갇히지 않고 아이들답게 뛰놀 수 있도록, 순수한 기쁨을 마음껏 느낄 수 있도록 하는 데 목적이 있다.