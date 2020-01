"적은 미국이 아니라 여기에 있다" : 이란 반정부 시위가 이틀째 이어졌다

ASSOCIATED PRESS CLARIFIES WOMAN WAS TALKING TO POLICEMAN - In this Saturday, Jan. 11, 2020 photo, released by Iranian Students' News Agency, ISNA, a woman attending a candlelight vigil to remember the victims of the Ukraine plane crash, talks to a policeman, at the gate of Amri Kabir University in Tehran, Iran. Security forces deployed in large numbers across the capital, Tehran, on Sunday, expecting more protests after its Revolutionary Guard admitted to accidentally shooting down a passenger plane at a time of soaring tensions with the United States. (Mona Hoobehfekr/ISNA via AP)

″그들은 우리의 적이 미국이라는 거짓말을 해왔다. 그러나 우리의 적은 바로 여기에 있다.” 12일(현지시각) 이란 수도 테헤란의 국립 사이드베헤스티대학교에 운집한 시위대가 외친 구호다. 이란 정부의 우크라이나 여객기 오인 격추와 이에 앞선 ‘발뺌’에 항의하는 시민들이 이틀째 이란 곳곳에서 시위를 벌였다. 로이터와 가디언 등에 따르면, 테헤란에서는 수천명의 시위대가 거리로 나서 정부에 항의하고 추락 여객기 희생자들을 애도했다. 시위는 대학교 여러 곳에서 벌어졌고, 수백명은 도심 한복판 아자디(자유)광장을 향해 행진을 벌이며 ”독재자에게 죽음을” 등의 구호를 외쳤다. 이란 신정체제의 최고지도자인 아야톨라 알리 하메네이를 겨냥한 것이다. 불과 며칠 전만 하더라도 이란은 군 지도자 가셈 솔레이마니를 드론 공격으로 사살한 미국에 대한 분노로 들끓었다. 그의 장례식에는 수백만명의 인파가 몰렸다.

ASSOCIATED PRESS People gather for a candlelight vigil to remember the victims of the Ukraine plane crash, at the gate of Amri Kabir University that some of the victims of the crash were former students of, in Tehran, Iran, Saturday, Jan. 11, 2020. Iran on Saturday, Jan. 11, acknowledged that its armed forces "unintentionally" shot down the Ukrainian jetliner that crashed earlier this week, killing all 176 aboard, after the government had repeatedly denied Western accusations that it was responsible. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

ASSOCIATED PRESS People gather for a candlelight vigil to remember the victims of the Ukraine plane crash, at the gate of Amri Kabir University that some of the victims of the crash were former students of, in Tehran, Iran, Saturday, Jan. 11, 2020. Iran on Saturday, Jan. 11, acknowledged that its armed forces "unintentionally" shot down the Ukrainian jetliner that crashed earlier this week, killing all 176 aboard, after the government had repeatedly denied Western accusations that it was responsible. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

그러나 이란이 이라크 내 미군 기지들을 겨냥해 미사일 보복공격을 벌인 당일 테헤란에서 추락했던 우크라이나 민항기가 이란 혁명수비대의 ‘실수‘로 격추됐다는 사실을 정부가 끝내 시인하자 여론의 분노는 다시 ‘무능한 정부’를 향하는 분위기다. 기름값 인상 등 민생고에 항의하며 지난해 말부터 이란 곳곳에서 벌어져 1500여명의 희생자를 냈던 반정부 시위에 다시 불이 붙을 가능성도 있다. 하산 로하니 이란 대통령은 전날(11일) ”재앙적인 실수”를 공식 인정하고 사과하며 수습에 나섰고, 호세인 살라미 혁명수비대 총사령관도 TV 생중계 연설에서 대국민 사과를 하는 이례적인 풍경이 연출됐다. 그러나 여객기가 이란 미사일에 우발적으로 격추됐다는 서방 국가들의 발표가 나왔을 때조차 이란 정부는 이를 ”심리전”으로 일축하며 극구 부인한 바 있다. 결과적으로는 대내외적인 망신을 자초한 셈이다. 특히 추락한 여객기에는 다수의 이란 이중국적 보유자들이 타고 있었다. 이란 국영방송사의 진행자 두 명은 거짓 보도에 항의하는 뜻으로 자리에서 물러났고, 이란 언론들은 ”수치스럽다”, ”믿을 수 없다” 같은 제목으로 이란 군의 여객기 격추 시인 소식을 보도했다고 가디언은 전했다. 중도 성향 일간지 ‘이테마드’는 ”시민들의 요구”라며 이번 사태에 책임이 있는 당국자들을 향해 ”사과하고 사임”할 것을 촉구했다. 전날(11일) 시위에서는 일부 시위대가 솔레이마니의 사진을 찢기도 했다고 로이터는 전했다.

시위가 격화되자 이날 경찰은 최루탄과 고무탄, 진압봉 등을 동원해 진압에 나섰다. 이란의 유명 영화감독 자파르 파나이는 ”현재 아미르카비르 대학 앞 하페즈 다리 시위 상황”이라는 글과 함께 발포 소리 이후 한 사람이 쓰러지자 사람들이 달려가 그를 부축하는 모습이 담긴 영상을 올렸다. ‘진위 여부를 확인할 수 없는’ 또다른 영상에는 ”일곱 명이 총에 맞는 걸 봤다”고 외치는 한 남성의 목소리가 담겼다고 가디언은 전했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 연일 이란 시위를 지지하는 트윗을 영어와 페르시아어로 올렸다. ″이란 지도자들에게 : 자국 시위대를 죽이지 말라. 이미 수천명이 살해되거나 투옥됐고, 세계가 지켜보고 있다. 더 중요하게는 미국이 지켜보고 있다.” 트럼프 대통령의 트윗이다. ”인터넷을 복구시키고 기자들이 자유롭게 돌아다닐 수 있도록 하라! 위대한 이란 사람들을 죽이는 것을 멈추라!”

خطاب به رهبران ايران: معترضان خود را نكشيد. هزاران تن تاكنون به دست شما كشته يا زنداني شده اند، و جهان نظاره گر است. مهمتر از ان، ايالات متحده نظاره گر است. اينترنت را دوباره وصل كنيد و به خبرنگاران اجازه دهيد ازادانه حركت كنند! كشتار مردم بزرگ ايران را متوقف كنيد! https://t.co/rzpx3Nfn03 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020