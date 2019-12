가정내 폭력 피해 여성 수백명을 담당한 변호사의 깨달음

“조심하세요! 당신 남성이 이런 15가지 행동을 하면, 그는 굉장히 불안정합니다.” 이런 류의 생각에 따르면, 불안정한 특징은 연애 초기에 여성이 알아볼 수 있는 예측가능한 프로필로 압축될 수 있다. 그러나 불안정한 남성은 보통 첫 데이트에서 자신의 불안정함을 드러내지 않는다. 우리 모두 알다시피 첫인상은 사람의 진짜 본성을 잘 보여주지 못한다. 내 예전 클라이언트 ‘마리아’의 예를 들어보자.

마리아는 어느 모로 보나 현대적 여성이었다. 의지가 강했고 독립심이 있었으며, 자신이 다니는 회계 기업의 파트너가 되는 길을 걷고 있었다. 몇 년 동안 짧은 로맨스와 형편없는 연애를 해오던 마리아는 마침내 자신이 꿈꾸던 남성을 만났다. 그렉은 존경받는 젊은 외과의로 남들과 어울리기를 즐겼으며, 마리아를 언제나 존중하고 부드럽게 대했다는 게 무엇보다도 중요했다.

두 사람은 그림책에 나오는 것 같은 결혼식을 마치고 보라보라섬으로 신혼여행을 떠났다. 그렉은 다음 날 아침 갑자기 마리아에게 이제까지의 성 경험들을 전부 자세히 말하라고 시킨 다음, 그 남성들에 대해 다시는 이야기하지 말라고 명령했다.

그게 첫 데이트였다면 마리아는 그렉의 면전에서 웃었을 것이다. 하지만 이 상황에서 마리아는 공포에 마비되었다.

마리아의 이야기는 말도 안되게 들릴 수도 있지만, 이례적인 일이 아니다. 불안정한 남성과 사귀고 있다는 걸 깨달을 때는 이미 상대를 좋아하게 되어버린 뒤다. 즉 너무 늦을 수 있다는 것이다. 인간이 알고 있는 가장 강력한 감정 앞에서 이성과 분별은 맞서지 못한다. 일단 사랑이 끼어들고 나면 인간은 자기가 제일 싫어하는 사람에게도 일어나기 바라지 않을 상황도 기꺼이 견딘다.

이제 좋은 이야기를 해보자. 친밀한 파트너의 폭력은 문화적 현상이며 문화적 해결책이 있다. 내가 모든 답을 다 아는 건 아니다. 그러나 가정내 폭력 피해자들을 여러 해 동안 대표해 온 경험에서 얻은 교훈이 있다면, 우리가 딸들을 정말 보호하고 싶으면 우리가 아들을 키우는 방식부터 바꿔야 한다는 것이다.

물론 가정내 폭력의 피해자와 가해자들의 배경은 정말 다양하지만, 특정 위험 요인이 있는 사람들이 가해자가 될 가능성이 더 높다.

과거에 전문가들은 학대를 겪거나 목격한 어린이들은 성인이 되었을 때 자기 자녀나 파트너를 학대하게 된다고 미덨다. 대체로 가정 폭력과 성인이 된 후의 가해 사이에는 낮거나 중간 정도의(그러나 통계적으로 유의미한) 관계가 있다. 알코올도 마찬가지다. 관련이 있다는 증거는 있지만, 일반적으로 생각하는 것 만큼 강하거나 지속적이지는 않다.

내 경험상, 학대하는 남성들은 모두 한 가지 공통점을 갖고 있었다. 불안정함이다. 연구에 따르면 사회의 규정하는 남성다운 남성의 기준을 충족하지 못하는 것이 그 자체로 폭력적 행동의 위험 요인은 아니라고 한다. 그러나 남성답지 못하다는 생각이 그의 감정을 해친다면…… 조심해야 한다.

자신이 남성적이라고 생각하는, 그리고 그걸 자랑스러워 하는 남성들과 자신이 진정한 남성성에 미치지 못한다고 생각하는, 그래서 긴장이나 불안을 느끼는 남성들은 모두 스트레스에 대해 전형적인 남성적 방식으로 대처할 가능성이 더 크다. 즉 폭력이다.

물론 가치도 중요하다. 소년들에게 진실성, 명예, 존중, 평등에 대해 가르쳐야 한다. 하지만 나는 이른바 ‘좋은 남성’들이 여성을 학대하는 것도 많이 봤다.

남녀 모두 사회에서 끈질기게 존재하는 전형적 젠더 역할에 고통받는다. 그러나 여성들과는 달리 남성들은 기분과 감정을 숨기도록 사회화된다. ‘숨기고 느끼지 말라’고 배운 소년들은 폭력과 공격성에 더 취약하다.

우리가 남성성의 컨셉 자체를 해체할 필요는 없다고 나는 생각하지만, 본질적으로 소년들과 사회에 해로운 몇 가지 특징이 있다. 부모는 언제나 아이들에게 개인적, 감정적 우려를 소통하라고 격려해야 하며, 울거나 감정을 표현한다고 수치를 주어서는 절대 안된다. 공포와 약함은 인간의 일부다. 소년들도 그렇게 대해야 한다.

알고 보면 젠더 평등을 위한 싸움은 남성을 위한 것이기도 하다.

여성은 남성과 같은 세상에서 살 자격이 있다. 즉 가정내 폭력, 폭력에 대한 공포가 없는 세상이다. 시대가 변하고는 있지만, 미국은 선진국 중에서 여성에게 가장 위험한 국가 중 하나다. 우리가 정말로 가정내 폭력이 소아마비와 천연두처럼 사라지길 원한다면, 전통적인 젠더 역할은 역사의 쓰레기통에 들어가야 한다.

* HuffPost US의 I’ve Represented Hundreds Of Women In Domestic Violence Cases. Here’s What I Know.를 번역한 것입니다