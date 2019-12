Anadolu Agency via Getty Images BATTLE CREEK, USA - DECEMBER 18 : U.S. President Donald Trump speaks during a Keep America Great Rally at Kellogg Arena on December 18, 2019, in Battle Creek, Michigan, United States. (Photo by Kyle Mazza/Anadolu Agency via Getty Images)

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시각) 미시건주 배틀 크리크에서 열린 유세에서 민주당 의원들을 향해 맹비난을 쏟아냈다. 같은 시각 민주당 하원의원들은 트럼프 대통령에 대한 탄핵소추안을 가결시켰다. ″이 불법적이고 당파적인 탄핵은 민주당의 정치적 자해 소동입니다.” 트럼프 대통령이 지지자들을 향해 말했고, 야유가 터져나왔다. 트럼프 대통령은 연단에서 발언을 이어가던 도중 탄핵안 가결 소식을 들은 것처럼 보인다. 유세가 시작된 지 거의 한 시간이 되어갈 때쯤, 그는 청중들에게 표결 결과를 전했다. ″공화당에서는 단 하나의 이탈 표도 나오지 않았습니다.” 그가 자랑하듯 말했다.

ASSOCIATED PRESS President Donald Trump waves at a campaign rally in Battle Creek, Mich., Wednesday, Dec. 18, 2019. (AP Photo/Paul Sancya)

Pres. Trump: “This lawless, partisan impeachment is a political suicide march for the Democrat Party.” https://t.co/iQo12O23tZpic.twitter.com/Wra8cUuHmZ — ABC News Politics (@ABCPolitics) December 19, 2019

연설 도중 트럼프 대통령은 늘 그랬던 것처럼 2016년 민주당 대선후보였던 힐러리 클린턴과 2020년 대선 경쟁자들을 공격했다. 그런 다음 탄핵안 가결 소식이 전해졌다. ″이건 범죄가 없었음에도 이뤄진 첫 번째 탄핵입니다. 범죄는 없었어요. 범죄는 없었어요.” 트럼프 대통령이 말했다. ”리처드 닉슨의 경우, 저는 매우 암울한 시기였다고 봅니다만... 여러분들은 어떨지 모르겠지만 저는 좋은 시간을 보내고 있습니다.” 트럼프 대통령은 표결 전날 자신이 낸시 펠로시 하원의장(민주당, 캘리포니아)에게 보냈던 서한을 읊기도 했다. 그는 이번 탄핵이 ”(2016년 대선) 투표를 무효화하려는 책략”이라고 주장했고, 민주당이 ”감히 건국의 아버지들을 들먹였다”고 말했다.

TRUMP: "They have been trying to impeach me from before I even ran!" pic.twitter.com/bLYDcepyTT — Aaron Rupar (@atrupar) December 19, 2019

″그들은 (취임) 첫 날부터 저를 탄핵하려고 해왔습니다.” 트럼프 대통령이 말했다. 그는 또 민주당이 탄핵을 시도한 건 ”제가 출마도 하기 전부터!”라고 주장했다. ″(취임 이후) 3년 간의 마녀사냥들과 거짓말들, 사기극들을 벌이더니 오늘밤 민주당 하원의원들은 애국적인 수천만 미국 시민들의 표를 무효로 만들려 하고 있습니다.” 트럼프 대통령의 말이다. ”정신이 나간 낸시 펠로시의 민주당 하원의원들은 스스로에게 수치심의 낙인을 찍은 거예요.” 이날 트럼프 대통령의 연설은 두 시간 가까이 이어졌다. CNN 대니얼 데일 기자에 따르면, 이는 그의 역대 최장 선거 유세 연설이다.

이날의 역사적인 하원 표결에 따라 트럼프는 미국 역사상 세 번째로 탄핵된 대통령으로 이름을 올렸다. 다만 공화당이 다수를 장악한 상원은 다음달부터 이어질 것으로 예상되는 탄핵재판에서 트럼프에게 ‘무죄’를 결정할 것으로 전망된다. 이날 오전 트럼프 대통령은 트위터에 올린 글에서 이번 탄핵은 미국과 공화당에 대한 공격이라고 주장했다.

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019

급진 좌파와 아무것도 안 하는 민주당 의원들의 형편 없는 거짓말들이다. 이건 미국에 대한 공격이자 공화당에 대한 공격이다!!!! 트럼프 대통령에 대한 탄핵소추안은 권한남용(abuse of power)과 의회방해(obstruction of Congress)를 탄핵 사유로 적시했다. 권한남용은 트럼프 대통령이 개인적인 정치적 이득을 위해 국가안보와 국익에 반하는 행위를 했다는 혐의다. 의회방해는 탄핵조사를 벌이는 과정에서 의회가 발부한 자료 및 증인 소환장을 거부하도록 지시한 혐의다.

펠로시 의장은 이날 토론에 앞서 트럼프 대통령의 거듭된 무죄 주장을 일축했다. ”대통령의 무모한 행동으로 이 탄핵이 필요하게 됐다는 건 비극적인 일입니다. 그는 우리에게 다른 선택의 여지를 주지 않았습니다.” 트럼프 대통령은 탄핵을 가결시킨 민주당이 내년 11월에 있을 다음 하원의원 선거에서 의석을 잃게 될 것이라고 주장했다. ″민주당 하원의원들이 다수당 지위와 품위를 포기하고 있습니다. 얼간이들처럼 보인단 말이죠.” 트럼프 대통령의 말이다. ″그들은 명예를 포기하고 있습니다. 박스 오피스에서 큰 저항이 있을 겁니다.” 트럼프 대통령이 이렇게 말한 뒤 ‘박스 오피스(box office)‘를 ‘밸럿 박스(ballot box, 투표함)’으로 정정했다. * 허프포스트US의 Trump Lashes Out During Rally As House Votes To Impeach Him을 번역, 편집한 것입니다.