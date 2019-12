최우식이 아카데미 주제가상 예비후보가 된 소감을 밝혔다

A post shared by CHOIWOOSHIK (@dntlrdl) on Dec 16, 2019 at 8:26pm PST

같은 영화에서 남매로 등장했던 배우 박소담은 해당 게시물에 ”기우(극 중 최우식 배역명) 오빠 라이브 해 주세요”라는 댓글을 남기기도 했다.

‘기생충‘은 외국어영화상과 주제가상 예비후보에 노미네이트됐다. 특히 전혀 예측하지 못했던 주제가상 예비후보에 의외의 ‘소주 한 잔’이 오르며 ‘기생충’의 오스카 레이스에 대한 관심이 더욱 커지고 있다.

‘기생충‘의 엔딩곡인 ‘소주 한 잔‘은 봉준호 감독이 작사하고 최우식이 직접 불렀다. 이 곡은 함께 예비후보에 오른 영화 ‘알라딘‘의 Speechless’, ‘겨울왕국2’의 ‘Into The Unknown’, ‘토이스토리4’의 ‘I Can’t Let You Throw Yourself Away’, ‘라이온킹’의 ‘Never Too Late’와 ‘Spirit’, ‘로켓맨‘의 ‘(I’m Gonna) Love Me Again’ 등과 경쟁한다.