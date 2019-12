배우 수현과 전 위워크 대표 차민근의 결혼식이 공개됐다.

먼저 모델 이현이는 15일 인스타그램에 “The most beautiful bride& groom I’ve ever seen! (내가 본 중에 가장 아름다운 신부와 신랑!) 함께 한 모두가 진심으로 하나되어 축복한 결혼 축하해 수현아 사랑해”라는 글과 함께 수현-차민근 부부의 결혼식에서 찍은 사진을 올렸다.

이 사진에는 수현-차민근 부부와 이현이 등 하객들이 결혼식장을 배경으로 환하게 웃고 있는 모습이 담겼다.