무슬림 이민자의 국적 취득을 금지하는 법안이 인도 안팎에서 논란을 빚고 있는 가운데 이 법안에 따라 이민자가 늘어날 것이라고 우려하는 아삼 주민들의 시위가 벌어져 두 명이 진압 경찰의 총에 맞아 사망하는 일이 벌어졌다. 로이터 등에 따르면, 12일(현지시각) 방글라데시와 국경을 마주하고 있는 인도 북동부 아삼주 주도 구와하티에서 격렬한 시위가 벌어졌다. 시위대는 차량과 타이어 등을 불태웠고, 기차역 등을 파손했다. 경찰은 전날 내려진 통행금지령을 어기고 거리로 나선 수백명의 시위대를 향해 실탄과 최루 가스를 발포했다. 구와하티 의대 병원 측은 총에 맞은 두 명이 숨졌고, 11명이 총상을 입었다고 밝혔다. 이번 시위를 초래한 건 인도 시민권법 개정안(CAB)이다. 9일과 11일에 차례로 하원과 상원을 통과한 이 법안은 2015년 이전에 방글라데시, 파키스탄, 아프가니스탄에서 온 이민자들 중 무슬림을 뺀 불교 신자, 기독교인, 힌두교인, 자이나교도, 파시 교도, 시크 교도에게만 인도 시민권 획득 자격을 부여하는 내용이다.

이 법안에 대한 비판은 크게 두 갈래로 나뉘어진다. 우선 무슬림에 대한 노골적인 차별이라는 비판이 나온다. 나렌드라 모디 총리는 집권 이후 힌두 민족주의 정책을 노골적으로 펼쳐왔다. 무슬림은 인도에서 두 번째로 많은 인구(약 14%, 2011년 인구조사)를 차지하고 있지만 압도적 다수(80%)는 힌두교도다. 이와는 별개로 아삼주에서는 이 법안이 이민자 증가로 이어질 것이라는 원주민들의 반발이 거세다. 이번 시위를 주도한 것도 바로 원주민들이다. ‘아삼티’로도 유명한 아삼주는 1971년 방글라데시 독립 과정에서 무슬림이 대부분인 방글라데시 난민이 대거 유입돼 정착한 지역이다. 아삼주 전체 인구로만 따지면 힌두교인이 대다수(약 62%, 2011년 인구조사)를 차지하지만 무슬림 인구도 34%나 된다. 아삼 원주민들은 방글라데시 등 인근 국가 출신의 불법 이민을 고유 문화에 대한 ‘침략’으로 받아들였고, 1979년부터 조직적인 저항을 벌였다. 이민자 반대로 시작된 투쟁은 분리독립을 요구하는 무장투쟁으로 번져 수많은 희생자를 낸 뒤인 1985년 겨우 종식됐다.

BIJU BORO via Getty Images TOPSHOT - Trees are burning in the middle of a road during a curfew in Guwahati on December 12, 2019, following protests over the government's Citizenship Amendment Bill (CAB). - Authorities deployed thousands of paramilitaries and blocked mobile internet in northeast India on December 12, while police fired blank rounds at protesters who defied a curfew to demonstrate against contentious new citizenship legislation. (Photo by Biju BORO / AFP) (Photo by BIJU BORO/AFP via Getty Images)