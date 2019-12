티파니가 우울증으로 힘든 시절을 무사히 지나올 수 있게 해준 한 마디 (영상)

오랜 심리치료를 통해 ”나도 사람이고, 감정이 있고, 화날 때가 있고, 슬플 때가 있고, 힘들 때가 있다는 것을 표현해도 된다는 것을” 배웠으며, 친언니가 해준 이 말이 특히 위로가 되었다고 했다.

″안 괜찮아도 괜찮아.” (It’s okay not to be okay)

티파니뿐만 아니라 애써 괜찮은 척하려 하는 많은 이들에게 위로가 될 말이다. ”숨고 싶고, 포기하고 싶은 순간들이 많았다”는 티파니는 앞으로 한 인간이자 예술가로서 건강하고 행복한 모습으로 살아가는 게 목표라고 말했다.