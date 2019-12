트럼프 탄핵소추안 발표가 임박했다. 권한남용과 의회방해 혐의다.

ASSOCIATED PRESS President Donald Trump listens during a roundtable on school choice in the Cabinet Room of the White House, Monday, Dec. 9, 2019, in Washington. (AP Photo/ Evan Vucci)

도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 탄핵소추안 공개가 임박했다고 워싱턴포스트(WP)와 CNN 등 외신들이 9일(현지시각) 보도했다. 하원 법사위 토론을 거쳐 이번주나 다음주에 하원에서 표결이 진행될 것으로 보인다. 복수의 언론들은 민주당이 권한남용(abuse of power)과 의회방해(obstruction of Congress)를 탄핵 사유로 적시할 계획이라고 전했다. 다만 사법방해(obstruction of justice)는 일단 탄핵 사유에서 빼는 쪽으로 가닥이 잡히는 분위기로 알려졌다. 하원 외교위원장을 맡고 있는 엘리엇 엥겔 의원(민주당, 뉴욕)은 9일 낸시 펠로시 하원의장(민주당, 캘리포니아)과의 회의 직후 기자들에게 ”내일 아침 발표가 있을 것”이라고 말했다. 기자회견은 10일 오전 9시로 예고됐다. WP는 익명의 관계자 두 명을 인용해 목요일(12일)에 법사위에서 표결을 진행한 뒤 다음주에 하원 전체회의 표결에 넘긴다는 게 민주당의 계획이라고 전했다.

ASSOCIATED PRESS Lights shine on the U.S. Capitol dome, Monday, Dec. 9, 2019, after the House Judiciary Committee heard investigative findings in the impeachment inquiry of President Donald Trump on Capitol Hill in Washington. (AP Photo/Patrick Semansky)

이날 9시간 동안 진행된 법사위 탄핵 청문회가 끝난 이후 펠로시 하원의장과 제럴드 내들러(민주당, 뉴욕) 법사위원장 등 당 지도부는 탄핵 추진 방향에 대해 비공개 회의를 가졌다. 이 자리에서는 2016년 ‘러시아 스캔들’에 대한 로버트 뮬러 특검의 수사 결과 보고서에 적시된 트럼프 대통령의 사법방해 혐의를 탄핵 사유에 넣을 것인지를 두고 토론이 이어졌다. CNN은 토론 내용을 잘 아는 관계자를 인용해 사법방해를 탄핵 사유에 넣을 경우 ‘우크라이나 스캔들’에 초점을 맞추기를 원하는 온건파 민주당 의원들의 반대로 탄핵소추안 통과가 어려워질 수도 있다는 얘기도 있다고 전했다. 다만 탄핵 사유에 사법방해를 특정하지 않더라도 다른 탄핵 사유를 언급하면서 자연스럽게 뮬러 특검 보고서에 적시된 관련 내용이 포함될 것이라고 관계자들이 말했다고 CNN은 보도했다. 우크라이나에 관련된 트럼프 대통령의 행동이 그저 실수나 일회성 비위 행위가 아니라 ‘패턴’이라는 점을 강조하기 위해서라는 설명이다. 탄핵소추안은 아직 마무리되지 않았으며, 발표 직전까지 구체적 내용에 대한 조율이 계속 이뤄질 것이라고 WP는 전했다.

ASSOCIATED PRESS House Judiciary Committee Chairman Rep. Jerrold Nadler, D-N.Y., gives closing remarks as the House Judiciary Committee hears investigative findings in the impeachment inquiry of President Donald Trump, Monday, Dec. 9, 2019, on Capitol Hill in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)