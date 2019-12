"세계는 넓고 할 일은 많다" : 김우중 전 대우그룹 회장 별세

Paul Barker / Reuters South Korea's Daewoo Group chairman Kim Woo-choong briefs the press in Seoul March 26. [On the eve of Daewoo Motors launch of their new Matiz automobile, Kim spoke on a variety of subjects including the forced restructuring of Korea's chaebols (conglomerates) and the government's role in the current economic crisis. ]

김우중 전 대우그룹 회장이 9일 밤 11시50분께 경기도 수원 아주대병원에서 숙환으로 세상을 떠났다. 향년 83살. 국외에 머물러온 김 전 회장은 지난해 말 건강 악화로 귀국해 1년여 입원과 통원을 반복하며 투병생활을 이어왔다. 그는 건강 악화로 이날 저녁 아주대병원에 입원했었다. 그의 증세는 알츠하이머병으로 알려졌다. 그는 평소 뜻에 따라 연명치료를 받지 않았다고 한다. 김 전 회장은 1936년 대구에서 태어나 경기고와 연세대 상대를 졸업했다. 그는 1966년까지 한성실업에서 근무하다 31살 때인 1967년 당시 자본금 500만원으로 대우실업을 설립했고 이후 현대그룹에 이어 자산 규모 국내 2위의 기업집단을 일궈냈다. 대우그룹은 1999년 해체됐다. 대우그룹은 1990년대 김 전 회장의 ‘세계경영’을 기치로 급격히 성장했다. 대우가 해체되기 직전 해인 1998년 대우의 수출액은 186억달러로, 한국 수출액 1323억달러의 14%가량을 차지했다. 대우의 ‘수출 신화’로 김 전 회장은 샐러리맨의 우상으로 대접받았다. 그는 1969년 한국 기업 최초로 오스트레일리아 시드니에 해외지사를 세웠고, 1975년에는 종합상사 시대를 열기도 했다. 이후 본격적으로 부실기업 인수를 통한 사업 확장에 나섰다. 1976년 한국기계(대우중공업), 1978년 새한자동차(대우자동차)·대한조선공사(대우조선해양) 등을 인수한 뒤 짧은 시간에 경영정상화를 일궈내 한국 중화학산업을 이끌었다. 대우는 1976~1978년 에콰도르·수단·리비아 등 중남미·아프리카 진출에도 도전했다. 무역과 건설부문을 통합해 ㈜대우를 설립한 건, 1982년이었다. 이후 자동차·중공업·조선·전자·통신·금융·호텔 등 전방위 사업 확장을 통해 그룹화에 나섰고, 1999년 그룹 해체 직전 대우는 계열사를 41곳까지 늘렸다. 1998년 대우그룹의 자산총액은 76조원이 넘었고, 매출은 91조원에 이르렀다. 출간 6개월 만에 100만부가 팔린 에세이 <세계는 넓고 할 일은 많다>가 나온 해가 1989년이었다.

ASSOCIATED PRESS A South Korean reads at a former Daewoo Group chairman Kim Woo-choong's fictionalized biography book at a bookstore in Seoul, Monday, June 13, 2005. The fugitive former chairman of South Korea's collapsed Daewoo Group conglomerate is expected to return home this week after fleeing about six years ago. Kim, one of South Korea's most wanted fugitives, is accused of having falsified Daewoo's accounts to draw billions of dollars in illegal bank loans. (AP Photo/ Lee Jin-man)

Chung Sung-Jun via Getty Images INCHEON, SOUTH KOREA - JUNE 14: Investigators from the South Korean prosecution arrest Kim Woo-Choong (C), former chairman of the Daewoo Group, upon Kim's arrival at an airport on June 14, 2005 in Inchon, South Korea. Kim, 69, who built Daewoo into a global corporate powerhouse and fled South Korea when it collapsed with debt of $70 billion almost six years ago, returned home on Tuesday to face charges of fraud. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)