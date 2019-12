강간 문화에 저항하는 칠레 여성 시위대의 노래가 전 세계로 퍼지고 있다

Marcelo Hernandez via Getty Images SANTIAGO, CHILE - DECEMBER 05: Demonstrators with their eyes closed or covered sing and perform during the demonstration and performance 'Un violador en tu camino' organized by feminist group Lastesis in front of La Moneda Presidential Palace on December 5, 2019 in Santiago, Chile. Central Bank of Chile forecasts a 1% growth in GDP for 2019, which will be the worst year for Chilean economy since the crisis on 2009 (1,6%). Similar results are expected for 2020. National oil company announced a raise in fuel for the third time in three weeks. Senators approved last night the bill to tighten measures against looting and a 50% increase in pensions for retirees over 80 years old. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

강간 문화와 성범죄 피해자에 대한 모욕 등에 저항하는 내용을 담은 칠레 시위대의 노래가 전 세계 페미니스트들 사이에서 상징곡으로 퍼져나가고 있다고 가디언이 6일 보도했다. 이에 따르면, ‘A Rapist in Your Path(Un Violador en Tu Camino)’라는 제목의 노래와 단체 율동이 조합된 플래시몹은 전국적인 반정부 시위가 두 달째 이어지던 11월말 칠레에서 처음 시작됐다. 수많은 여성들이 플래시몹을 벌이는 영상은 온라인에서 빠르게 확산됐고, 멕시코 멕시코시티, 콜롬비아 보고타, 브라질 리우데자네이루, 아르헨티나 부에노스아이레스, 프랑스 파리, 스페인 바르셀로나와 마드리드, 영국 런던, 독일 베를린, 네덜란드 암스테르담 등에서도 여성들이 거리로 나서 플래시몹에 참여했다.

Twitter 칠레 최대 항구도시 발파라이소에서 활동하는 페미니즘 공연 그룹 ‘라스테시스(Lastesis)’가 만든 이 노래는 가부장제와 여성에 대한 폭력, 성폭력 가해자들이 처벌 받지 않는 현실을 비판하는 가사를 담고 있다. 가부장제가 재판관이다 / 태어날 때부터 우리를 재판하는 / 우리가 받는 형벌은 / 당신들이 보지 못하는 폭력 가부장제가 재판관이다 / 태어날 때부터 우리를 재판하는 / 우리가 받는 형벌은 / 목격된 폭력 이건 페미사이드 / 처벌 면제가 살인자 / 이건 실종 / 이건 강간 내 책임도, 내가 어디에 있었고 어떤 옷을 입었는지(의 책임)도 아니다 (x4) (후렴) 강간범은 당신이다 / 강간범은 당신이다 이것(강간범)은 경찰이고 / 재판관이고 / 국가이고 / 대통령이다 억압적인 국가가 강간범이다 (x2) (후렴) 강간범은 당신이다 / 강간범은 당신이다 ″아무런 잘못 없는 소녀들이여 평온히 잠들라 / 노상강도는 걱정하지 말고 / 꿈에서 달콤하게 웃으며 / 너의 사랑하는 경찰을 지켜보라”(칠레 경찰 노래) (후렴) 강간범은 당신이다 / 강간범은 당신이다 / 강간범은 당신이다 / 강간범은 당신이다

여성폭력에저항하는칠레네트워크가 집계한 자료에 따르면, 칠레에서는 매일 42건(1시간 당 약 2건)의 성폭력이 신고되고 있는 반면 법적 처벌이 내려진 건 2018년 기준 전체 사건의 25.7%에 불과하다. 칠레에서는 10월부터 사회적 불평등에 항의하는 시위가 전국적으로 벌어졌다. 시위를 진압하는 과정에서 경찰관들에 의한 성폭력, 고문 등의 의혹이 제기됐다. 이는 칠레 사회에 만연한 성폭력 문화에 대한 저항을 촉발하는 계기가 된 것으로 보인다.

