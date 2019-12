GOT7 잭슨이 4일 엠넷 ‘2019 MAMA’에서 박진영의 ‘날 떠나지마’ 무대를 보고 충격 받은 표정을 지은 데 대해 설명했다. 잭슨은 5일 인스타그램에 이날 방송 캡쳐 화면과 함께 ”장담하는데 형(박진영) (때문에 놀란 것) 아니에요”라는 글을 남겼다.

“I was just speechless when the plastic pants made it’s entrance. I promise I promise it’s not you 😐 .... 그 비닐봉지 바지 등장하고 나서 좀 놀랐던 거 뿐이에요. 장담하는데 형 아니에요. 😐”