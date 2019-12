캐나다는 1989년 12월 6일의 '여성 혐오 총격 사건'을 매해 기억한다

이 비극적인 사건 이후 캐나다는 12월 6일을 ‘여성에 대한 폭력을 기억하고 근절하기 위한 날‘(National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women)로 지정했다. ‘하얀 리본의 날‘로도 불리는 이 날은 캐나다를 비롯해 전 세계에서 여성을 향한 폭력과 혐오를 기억하고 근절을 실천하는 날로 기린다. 매해 이대쯤이 되면 다수의 언론이 우리로 치면 ‘역사 속의 오늘’ 같은 꼭지를 기획해 이날에 대한 기사를 발행한다.

Moe Doiron / Reuters Two girls weep at the lying-in-state of victims from the mass shooting on December 6, 1989 at the Universite de Montreal's Ecole Polytechnique that left fourteen women dead, in Montreal, Quebec, Canada December 10, 1989. Picture taken December 10, 1989. REUTERS/Moe Doiron