카말라 해리스가 미국 민주당 대선후보 경선 레이스를 포기했다

Democratic presidential hopeful California Senator Kamala Harris speaks to the press in the Spin Room after participating in the fifth Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season in Atlanta, Georgia on November 20, 2019.

카말라 해리스 미국 상원의원(민주당-캘리포니아)이 2020년 대선 출마를 철회했다. 그는 3일 이같은 결정을 스탭들에게 통보했다. 해리스는 3일 아이오와에서 캠프 관계자들에게 현재 겪고 있는 자금 문제 때문에 이렇게 결정했다고 말했다. 한 스탭은 모두 엄청나게 충격을 받았다며 “우리 팀의 누구도 예상하지 못했던 일이라고 생각한다”고 말했다. 해리스는 뉴욕과 볼티모어로 가서 그곳의 스탭들에게도 소식을 전할 예정이며, 이번주 중으로 조기 경선이 열리는 네 개 주를 방문해 현지 스탭들을 만날 계획이다. 이날 오후 해리스는 지지자들에게 대선 출마를 철회 소식을 알렸다. 저의 대선 캠프에는 활동을 계속하기 위해 필요한 재정적 자원이 없습니다. 저는 억만장자가 아닙니다. 제 돈으로 선거 자금을 댈 수 없습니다. 지금까지 선거 운동을 진행하는 동안 경쟁에 필요한 자금을 모으기가 점점 더 어려워졌습니다. 제가 앞으로 나아갈 방법이 있다는 생각이 들지 않는데 지지자들과 자원봉사자들에게 길이 있다고 신념을 담아 말할 수는 없습니다. 그러므로 지지자들께 깊은 아쉬움을 담아(하지만 또한 깊은 감사를 담아) 오늘로서 저의 선거운동을 중단함을 알려드립니다.

Democratic presidential candidate U.S. Sen. Kamala Harris (D-CA) announced on December 03, 2019 that she is dropping out of the 2020 presidential race citing financial difficulties.

이 소식은 한 슈퍼 PAC이 12월 4일부터 아이오와주에서 해리스를 지원하는 광고를 방영하기로 한 직후에 전해졌다. (슈퍼 PAC은 해리스의 발표 후 곧 광고 예약을 취소했다.) 해리스측은 자금 문제를 솔직히 밝혀왔고 전당대회가 열리는 주에 집중하기 위해 뉴햄프셔에서는 인원을 줄이기도 했다. 유력 대선주자인 조 바이든 전 부통령은 아이오와주 타운홀을 마치고 기자들을 만나 해리스가 경쟁에서 밀려나게 되어 실망스럽다고 말했다. “해리스는 훌륭한 후보이고 뛰어난 주자다. 정말 탄탄한 사람이고 재능이 가득한 사람이기 때문에 나는 복잡한 감정이 든다.”

Democratic presidential candidate Sen. Kamala Harris, D-Calif., Nov. 20, 2019. Harris ended her campaign for the Democratic presidential nomination.