실험, 해부용 '합성 개구리'가 등장했다 (사진)

nkbimages via Getty Images 포르말린 처리한 실제 개구리의 해부를 앞둔 모습. 자료사진.

최근 미국 플로리다주 파스코 카운티의 교육당국은 신데이버와 함께 기자회견을 열어 ”템파의 한 고등학교가 세계 처음으로 표본 생체 개구리 대신 이 회사의 합성 개구리 약 100개로 해부 실습을 했다”고 발표했다.

합성 개구리 개발에는 동물보호단체 페타(PETA=People for the Ethical Treatment of Animals, 윤리적 동물 대우를 바라는 사람들)가 자금을 지원했다고 한다. 페타의 적극적인 후원에 힘입어 합성 개구리가 예상보다 빨리 학교에 입성했다고 이 회사는 밝혔다. 페타의 바람대로 학교 실습실의 ‘사체 개구리’가 ‘합성 개구리’로 대체돼 나갈지 주목된다.

2004년 설립된 신데이버는 해부 및 외과 수술 실습, 의료기기 시험 등에 쓰일 인체, 동물 모형을 제작하고 있으며, 15개의 관련 특허를 보유하고 있다.