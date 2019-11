"내가 차라리 이 동상이었으면 좋겠다" 멕시코인의 이유 있는 시위 (화보)

한국에서는 크게 기념하지 않고 넘어갔으나 11월 25일은 ‘국제 여성폭력 추방의 날’(International Day for the Elimination of Violence against Women)이었다.

멕시코에서도 25일(현지 시간) 수천명이 참여한 집회가 열렸는데, 비극적인 현실을 강렬하게 비꼰 사진 한 장이 있어 소개한다.

한 멕시코 시민이 공유한 사진 속에서 시위 참가자로 보이는 여성은 얼굴에 복면을 한 채 동상 옆에 서 있다. 이상하게도 동상은 플라스틱 랩 같은 것으로 꽁꽁 감싸 매여 있는데, 동상 앞에 놓인 문구는 아래와 같다.