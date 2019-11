워렌이 '역대 최대 금액'을 선거 광고에 쏟아부을 블룸버그를 비판했다

Scott Olson via Getty Images WEST DES MOINES, IOWA - NOVEMBER 25: Democratic presidential candidate Sen. Elizabeth Warren (D-MA) speaks to guests during a campaign stop at the Val Air Ballroom on November 25, 2019 in West Des Moines, Iowa. The 2020 Iowa Democratic caucuses will take place on February 3, 2020, making it the first nominating contest for the Democratic Party in choosing their presidential candidate. (Photo by Scott Olson/Getty Images)

2020 대선에 도전하고 있는 엘리자베스 워렌(민주당, 매사추세츠) 미국 상원의원이 최근 뒤늦게 민주당 경선에 합류한 억만장자 마이클 블룸버그를 강하게 비판했다. 25일(현지시각) 아이오와주 앙키니에서 열린 커뮤니티 미팅에서 워렌은 뉴욕시장을 지냈던 블룸버그는 ”민주당 대선후보직을 돈으로 살 계획”이라고 말했다. ″마이클 블룸버그는 2020년 민주주의에 돈을 걸었다.” 워렌이 말을 이었다. ”그에게는 사람(유권자)이 필요 없다. 그는 오직 돈자루만 있으면 된다. 나는 마이클 블룸버그가 틀렸다고 생각하고, 이번 선거에서 우리가 바로 그것을 증명해야 한다.” 올해 초 불출마를 선언했던 블룸버그는 24일 민주당 경선 합류를 공식 선언했다. 자신의 생각과 일치하는 기존 후보를 지원하는 데 자신이 가진 자원을 투입하겠다던 그는 중도 후보로 분류되는 조 바이든 전 부통령의 고전에 직접 출마를 결심한 것으로 보인다.

지난주에 폴리티코가 처음 보도한 것처럼, 블룸버그는 3400만달러(약 400억원) 넘는 돈을 광고에 쏟아부을 계획이다. 1일당 금액으로 계산하면 다른 몇몇 후보가 선거운동 기간 내내 지출할 법한 광고비에 맞먹는다. TV광고 분석업체 ‘애트버타이징애널리틱스’의 애널리스트들은 역대 최대 금액일 수 있다고 밝혔다. 블룸버그는 워렌의 발언을 곧바로 반박했다. ″오랫동안 나는 내가 중요하게 생각하는 것들에 내가 가진 자원들을 사용해왔다.” 25일 버지니아에서 열린 유세에서 블룸버그가 말했다. ”나는 운 좋게 성공한 기업을 세웠다. 그동안 매우 성공적이었다. 나는 미국에 보답하는 데 그 모든 것을 썼다.” 글로벌 뉴스통신사이자 금융 정보 회사인 블룸버그를 창업한 그의 자산은 500억달러(약 57조7500억원)에 달한다. 미국 역사상 가장 부유한 대선주자다.

