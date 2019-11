레드벨벳 '빨간 맛', 방탄소년단 '피 땀 눈물' 뮤직비디오 중에서

빌보드지가 25일(현지시각) ’2010년대의 케이팝 100곡′ 리스트를 공개했다. 빌보드는 ”지난 10년간 한국 음악산업은 미국인들에게 스스로를 더 깊이 인식시켰다”며 리스트를 꼽은 이유를 설명했다. 그리고 세계적으로 히트한 곡인 싸이의 ‘강남스타일‘과 세계적으로 히트한 보이그룹인 방탄소년단(BTS)을 이 흐름의 가장 큰 두 축으로 꼽았다. 또 음악 스타일이 ”서구화”하는 가운데에서 케이팝이 유지했던 고유의 특징 중 하나로 ‘실험적인 장르 혼합’을 꼽았다. 아래는 빌보드가 꼽은 100위부터 1위까지의 목록이다. 각 곡에 대한 빌보드의 코멘트는 여기(링크)에서 볼 수 있다. 앞서 빌보드가 뽑은 ’2010년대의 노래 100곡’은 여기(링크)에서 볼 수 있다. 100. Chungha, “Gotta Go” (XII, 2019) 99. Produce 101 Season 2’s Nation’s Sons, “Never” (35 Boys 5 Concepts, 2017)

98. GFriend, “Navillera” (LOL, 2016) 97. WJSN, “Secret” (The Secret, 2016) 96. NU’EST “Overcome” (Q is., 2016) 95. GOT7, “If You Do” (Mad, 2015) 94. Pristin, “Wee Woo” (Hi! Pristin, 2017) 93. TWICE, “Fancy” (Fancy You, 2019) 92. Lee Hi, “Breathe” (Seoulite, 2016)

91. Hyukoh, “Comes and Goes” (22, 2015) 90. SHINee, “View” (Odd, 2015) 89. Beast, “Good Luck” (Good Luck, 2014) 88. PSY, “Gangnam Style” (Psy Six Rules, Part 1, 2012) 87. Epik High, “Run” (Epilogue, 2010) 86. MBLAQ, “Smoky Girl” (SEXY BEAT, 2013) 85. Taemin, “Move” (Move, 2017) 84. Girls’ Generation, “Mr.Mr.” (Mr.Mr., 2014)

83. NCT U, “The 7th Sense” (NCT 2018 Empathy, 2016) 82. Se So Neon, “A Long Dream” (Summer Plumage, 2017) 81. DAY6, “I Wait” (Sunrise, 2017) 80. BTS, “I Need U” (The Most Beautiful Moment in Life, Part 1, 2015) 79. DALSooobin, “Circle’s Dream” (Circle’s Dream, 2017) 78. Hoody, “Hangang” (no album, 2017) 77. WINNER, “Empty” (2014 S/S, 2014) 76. Super Junior, “This Is Love” (This Is Love (Mamacita), 2014) 75. OFFONOFF, “Dance” (boy., 2017) 74. SunWoo Jung-A, “Springirls” (no album, 2015)

73. Sistar, “Alone” (Alone, 2012) 72. Seo Taiji, “Christmalo.win” (Quiet Night, 2014)

71. Taeyang, “Eyes, Nose, Lips” (Rise, 2014) 70. Wonder Girls, “I Feel You” (Reboot, 2015) 69. Oh My Girl, “Closer” (Closer, 2015) 68. B1A4, “What’s Happening?” (What’s Happening?, 2013) 67. 2NE1, “I Love You” (no album, 2012) 66. IU, “Twenty-Three” (Chat-Shire, 2015) 65. BIGBANG, “Fantastic Baby” (Alive, 2012) 64. Sunny Hill, “Midnight Circus” (Midnight Circus, 2011)

63. AKMU, “200%” (Play, 2014) 62. IZ*ONE, “La Vie en Rose” (Color*Iz, 2018) 61. Jay Park feat. Hoody & Loco, “All I Wanna Do” (Everything You Wanted, 2016) 60. G-Dragon, “Crooked” (Coup d’Etat, 2013) 59. Dean, “Bonnie & Clyde” (130 mood: TRBL, 2016)

58. Taeyeon feat. Verbal Jint, “I” (I, 2015) 57. Luna, “Free Somebody” (Free Somebody, 2016) 56. KARA, “Pandora” (Pandora, 2012) 55. VIXX, “Shangri La” (Shangri La, 2017) 54. Zico, “I Am You, You Are Me” (Break Up 2 Make Up, 2016) 53. Girl’s Day, “Expectation” (Expectation, 2013) 52. 4Minute, “Crazy” (Crazy, 2015) 51. Heize, “Don’t Know You” (/// (You, Clouds, Rain), 2017)

50. EXO, “Growl” (XOXO (Repackage), 2013) 49. FTISLAND, “I Wish” (Five Treasure Box, 2012) 48. EXID, “Up & Down” (Up & Down, 2014) 47. SHINee, “Lucifer” (Lucifer, 2010) 46. After School, “Shampoo” (Virgin, 2010) 45. TVXQ!, “Keep Your Head Down” (Keep Your Head Down, 2011) 44. HyunA, “Bubble Pop!” (Bubble Pop!, 2011)

43. LOONA/ODD EYE CIRCLE, “Girl Front” (Mix & Match, 2017) 42. ZE:A, “Ghost of the Wind” (Illusion, 2013) 41. Dalshabet, “Someone Like U” (Naturalness, 2016) 40. BIGBANG, “Bae Bae” (MADE, 2015)

39. AOA, “Miniskirt” (Miniskirt, 2014) 38. Block B, “H.E.R” (H.E.R, 2014) 37. BTS, “Spring Day” (You Never Walk Alone, 2017) 36. 2PM, “A.D.T.O.Y.” (Grown, 2013) 35. Pentagon, “Shine” (Positive, 2018) 34. IU feat. G-Dragon, “Palette” (Palette, 2017) 33. f(x), “Rum Pum Pum Pum” (Pink Tape, 2013) 32. Mamamoo, “You’re the Best” (Melting, 2016) 31. Apink, “%% (Eung Eung)” (Percent, 2019)

30. miss A, “Bad Girl, Good Girl” (Bad But Good, 2010) 29. iKON, “Love Scenario” (Return, 2018) 28. Sunmi, “Heroine” (Warning, 2018) 27. Red Velvet, “Bad Boy” (The Perfect Red Velvet, 2018) 26. BLACKPINK, “Whistle” (SQUARE ONE, 2016) 25. T-ara, “Roly Poly” (John Travolta Wannabe, 2011) 24. Sistar, “Touch My Body” (TOUCH N MOVE, 2014)

23. Wanna One, “Energetic” (1X1=1 (To Be One), 2017) 22. Brown Eyed Girls, “Sixth Sense” (Sixth Sense, 2012) 21. Zion.T, “Yanghwa BRDG” (no album, 2014)

20. Orange Caramel, “Catallena” (The Third Single Catallena, 2014) 19. Ladies’ Code, “Galaxy” (MYST3RY, 2016) 18. TWICE, “TT” (Twicecoaster: Lane 1, 2016) 17. KARA, “Step” (Step, 2011) 16. Rainbow, “A” (So Girls, 2011) 15. Seventeen, “Very Nice” (Love & Letter (Repackage), 2016)

14. Lim Kim, “Awoo” (Simple Mind, 2015) 13. Wonder Girls, “Be My Baby” (Wonder World, 2011) 12. EXO, “Call Me Baby” (Exodus, 2015) 11. Gain, “Bloom” (Talk About S, 2012) 10. Primary feat. ChoA & IRON, “Don’t Be Shy” (2, 2016) 9. f(x), “4 Walls” (4 Walls, 2015)

8. BIGBANG, “Bad Boy” (Alive, 2012) 7. BTS, “Blood, Sweat & Tears” (Wings, 2016)

6. SHINee, “Sherlock (Clue + Note)” (Sherlock, 2012)

5. Girls’ Generation, “I Got a Boy” (I Got a Boy, 2013) 4. 2NE1, “I Am the Best” (2NE1, 2011)

3. INFINITE, “The Chaser” (INFINITZE, 2012)

2. Red Velvet, “Red Flavor” (The Red Summer, 2017)