'기생충', 타임지 선정 2019년 최고 영화 10편에 꼽혔다

영화 ‘기생충’(감독 봉준호)이 미국의 세계적 시사 잡지 타임이 선정한 2019년 최고의 영화 10편(The 10 Best Movies of 2019)에 뽑혔다.

‘기생충’은 25일(현지시간) 타임지가 선정한 2019년 최고의 영화 10편 중 한 편으로 선정됐다.

타임지는 ‘기생충’에 대해 ”한국 감독 봉준호의 블랙 코미디-스릴러로 가난한 가족이 부자 가족을 속이는 내용을 다룬다. 가진 자와 갖지 못한 자 사이의 분노를 예술적으로 탐색하는 작품”이라며 ”더욱 빼어난 것은 것은 이 영화가 보여주는 깊은 인간성이다. 속이는 자는 속는 자나 모두 연민을 자아낸다”고 칭찬했다.

또한 타임지는 ”‘기생충‘은 장 르누아르의 감독의 유명한 대사를 향한 답이 되기도 한다. ‘인생에서 가장 끔찍한 부분은 이것이다: 모두가 이유를 갖고 있는 것’”이라고 밝혔다.

‘기생충‘과 함께 이름을 올린 10편의 영화는 ‘허슬러‘(감독 로렌 스카파리아), ‘어 뷰티풀 데이 인 더 네이버후드‘(감독 마리엘 헬러), ‘내 이름은 돌러마이트‘(감독 크레이그 브로워), ‘나이브스 아웃‘(감독 라이언 존슨), ‘리틀 우먼‘(감독 그레타 거윅), ‘결혼 이야기‘(감독 노아 바움백), ‘원스 어폰어 타임...인 할리우드‘(감독 쿠엔틴 타란티노), ‘아이리시맨‘(감독 마틴 스콜세지), ’페인 앤 글로리(감독 페드로 알모도바르) 등이다.