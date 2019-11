ASSOCIATED PRESS President Donald Trump stands with Conan, the U.S. Army dog that participated in the raid that killed ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi, in the Rose Garden of the White House, Monday, Nov. 25, 2019, in Washington. (AP Photo/ Evan Vucci)

누구에게나 다 때가 오는 법이다. 오늘은 코난의 날이었다. 시리아 북부에서 진행된 무장단체 ‘이슬람국가(IS)’ 수장 아부 바크르 알바그다디 체포 작전에 투입됐던 미군 특수부대 소속 군견 코난이 25일(현지시각) 백악관에서 트럼프 대통령을 만났다. ″코난과 함께 하게되어 대단히 영광이다.” 트럼프가 백악관 로즈가든에서 기자들에게 말했다. 마이크 펜스 부통령은 벨지앙 말리누아의 귀를 다정하게 쓰다듬었다. 코난은 10월26일에 있었던 작전에 기여한 공을 인정 받아 이날 메달과 훈장을 수여 받았다. ″최후의 파이터다. 모든 것을 끝내버린다.” 트럼프가 코난에 대해 말했다.

이 군견의 성별을 두고 약간의 혼란이 있었다. 애초 백악관은 암컷이라고 밝혔다가 이후 수컷이라고 정정했다. 트럼프는 코난이 얼마나 빨리 움직일 수 있는지 봤다며 ”건장한 남성, 정말 건장한 파이터”조차 코난의 상대가 되지 않을 것이라고 말했다. ″코난은 터프 쿠키(tough cookie)다. 누구도 코난한테는 안 된다.” 트럼프가 옆에 있던 취재진에게 안전을 당부하기에 앞서 말했다. ″당신은 매우 운이 좋은 거다. 오늘 그가 기분이 나쁜 상태는 아니다. 기분이 나쁜 상태는 아니다. 당신은 안전하다.” 트럼프가 말했다. 트럼프는 기자들에게 농담을 던지기도 했다. ”여러분이 입을 여는 순간 공격하도록 훈련되어 있다. 매우, 매우 조심해야 할 거다.”