새로운 '개-사람 나이 계산법'이 나왔다

연구자들은 “개는 품종에 따라 수명도 다르고 후생유전학 나이도 달라진다”며 “이번 연구가 사람의 노화 이해와 건강 수명을 늘리는 데 기여할 것”이라고 밝혔다.

연구에 참여하지 않은 매트 캐벌레인 미국 워싱턴대 생물노인학자는 “개와 사람은 노화와 관련한 질병과 기능 쇠퇴가 비슷한데, 이번 연구로 노화 과정에서 일어나는 분자적 변화도 유사하다는 사실이 밝혀졌다”고 ‘사이언스 매거진’과의 인터뷰에서 말했다.

■ 기사가 인용한 논문 원문 정보:

Tina Wang et al, Quantitative translation of dog-to-human aging by conserved remodeling of epigenetic networks, bioRxiv, Nov. 4, 2019; doi: http://dx.doi.org/10.1101/829192