홍콩 폴리테크닉 대학의 시위대가 '철수 작전'을 준비 중이다

DALE DE LA REY via Getty Images People are detained by police near the Hong Kong Polytechnic University in Hung Hom district of Hong Kong on November 18, 2019. - Pro-democracy demonstrators holed up in a Hong Kong university campus set the main entrance ablaze November 18 to prevent surrounding police moving in, after officers warned they may use live rounds if confronted by deadly weapons. (Photo by DALE DE LA REY / AFP) (Photo by DALE DE LA REY/AFP via Getty Images)

중국을 등에 업은 홍콩 정부는 시위대를 체포하지 말라는 불체포 조건을 들어줄 리가 만무하다. ‘마지막 요새’로 불리는 홍콩 폴리테크닉 대학교(홍콩이공대)에 집결한 시위대가 무력 진압으로 일관하고 있는 경찰에게 체포당하지 않고 탈출할 방법을 모색 중이다.

18일 오전 지난 수일간 무력시위로 전쟁터를 방불케 했던 홍콩이공대에 ‘불안한 평화’가 찾아왔다. 스트레이트 타임스 등의 외신에 따르면 곧 경찰이 진입에 성공할 것으로 보이는 이 대학을 방어하면서도 남은 시위대가 체포당하지 않고 학교 바깥으로 빠져나갈 방법을 고민 중인 것으로 보도됐다.

Laurel Chor via Getty Images HONG KONG, CHINA - NOVEMBER 18: Anti-government protesters flee after clashing with police at Hong Kong Polytechnic University on November 18, 2019 in Hong Kong, China. Anti-government protesters organized a general strike since Monday as demonstrations in Hong Kong stretched into its sixth month with demands for an independent inquiry into police brutality, the retraction of the word "riot" to describe the rallies, and genuine universal suffrage. (Photo by Laurel Chor/Getty Images)

시위대는 지난 일요일부터 대학에 갇혀 경찰과 대치를 이어가고 있다. 바리케이드를 세우고 진입을 시도하는 기갑 차량에 화염병을 던지고 다가오는 경찰들에게 불화살이나 새총을 쏘는 등의 방법을 동원해 말 그대로 ‘공성전’을 벌였다.

가디언에 따르면 홍콩 경찰은 ”시위대가 대학을 평화적으로 떠나더라도 체포되는 것은 마찬가지”라며 ”그러나 향후 재판에서 참작할 수 있게 평화롭게 떠났다는 사실을 기록은 할 것”이라고 밝힌 상태다. 시위대에겐 더 물러설 곳이 없으니 효율적으로 도망치는 길뿐이다. 홍콩이공대의 학생회장 대리인 켄 우(Ken Woo)는 ”학내에 아직 600명가량이 남아 있다”고 밝혔다. 사우스차이나모닝포스트의 통시원 제피 람은 트위터를 통해 ”학내에서 들어온 정보에 따르면 오늘(17일) 오전 학생 십수 명이 학교를 떠나려 시도했으나 경찰이 최루탄을 쏘며 모든 출구를 막아 후퇴했다고 한다”라며 ”단 한 명만이 도망칠 수 있었다”라고 밝혔다.

>600 people are still on campus with more than half of them are believed to be #polyu students, he says. dozens of them tried to leave this morning but are forced to retreat as police fired tear gas at every exit. only one of them managed to flee, according to his understanding — Jeffie Lam (@jeffielam) 2019년 11월 18일

지난 11일부터 홍콩에서 가장 극렬한 공성 시위를 벌이던 중문대학교는 지난 15일 잘 훈련된 병력들 처럼 완벽한 ‘철수 작전‘을 보여준 바 있다. 중문대와 홍콩시립대, 침례대 등에서 시위대가 철수하면서 홍콩이공대는 민주화시위의 ‘마지막 보루’ 처럼 여겨졌다.

