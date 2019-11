트럼프 정부가 일본에도 방위비 분담금 네 배 인상 요구했다

SAUL LOEB via Getty Images US President Donald Trump and Japanese Prime Minister Shinzo Abe hold a meeting in New York, September 25, 2019, on the sidelines of the United Nations General Assembly. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

미국 트럼프 정부가 지난 7월 일본 정부에 방위비를 네 배가량 인상할 것을 요구했다고 미국 외교전문매체 포린폴리시(FP)가 전현직 정부 당국자들을 인용해 15일 보도했다. 보도에 따르면, 미국 정부는 지난 7월 당시 존 볼턴 국가안보보좌관과 매튜 포팅어 NSC 아시아 담당 선임보좌관이 일본을 방문했을 때 이같은 요구를 전달했다고 관계자들은 말했다. 전직 국방부 관계자 세 명은 미국 정부가 일본에 주둔중인 5만4000여명 규모의 미군 병력 주둔비용에 대한 일본 측 부담 몫을 연간 80억달러(약 9조3100억원) 수준으로 인상해야 한다고 요구했다고 말했다. 일본은 2021년 만료되는 주둔 비용 협정에 따라 현재 연간 20억달러를 부담하고 있다. 이 관계자들은 당시 볼턴 보좌관 일행이 일본에 이어 한국을 방문했을 때 한국에도 방위비 분담금 인상을 똑같이 요구했다고 확인했다. 당시 국내 언론에도 볼턴 보좌관이 방위비 분담금을 50억달러로 다섯 배 인상할 것을 요구했다는 보도가 나온 바 있다.

ASSOCIATED PRESS U.S. National Security Advisor John Bolton, left, talks with South Korean Foreign Minister Kang Kyung-wha during a meeting at the foreign ministry in Seoul, South Korea, Wednesday, July 24, 2019. (AP Photo/Ahn Young-joon, Pool)

한국과 미국은 올해 초 진통 끝에 타결한 제10차 방위비 분담금 특별협정(SMA)에서 지난해보다 8.2% 인상된 10억달러(1조389억원)을 한국이 부담하기로 했다. 50%대의 인상을 요구했던 미국은 대신 협정 유효기간을 1년으로 하자는 요구를 관철시키는 데 성공했다. 이에 따라 현재 한국과 미국은 내년도에 적용될 SMA를 놓고 협상을 벌이고 있다. 기존 협정이 종료되는 2021년까지는 여유가 있는 일본과는 사정이 조금 다르다. 공식적으로 발표된 것은 없지만 미국 측은 5배 가량을 인상해야 한다고 요구하고 있는 것으로 전해지고 있다. 한 전직 미국 국방부 관계자도 트럼프 정부가 50억달러로 한국에 대한 요구 금액을 올렸다고 FP에 말했다. CIA(중앙정보국) 분석가로 일했던 브루스 클링너 헤리티지재단 연구원은 ”이런 식의 요구는 그 과도한 금액뿐만 아니라 이것이 시행되고 있는 방식은 (미국의 전통적 동맹국들에서) 반미주의를 촉발할 수 있다”고 FP에 말했다. 한 현직 미국 정부 당국자는 트럼프 정부의 이같은 방위비 증액 요구가 ”(동맹국들의) 가치를 완전히 잘못 이해한 것”이자 러시아나 중국와의 세력 경쟁으로 정책의 초점을 재정립하겠다는 트럼프 정부의 전략과도 어긋난다고 지적했다.

JACQUELYN MARTIN via Getty Images US President Donald Trump and South Korean President Moon Jae-in attend a press conference at the Blue House in Seoul on June 30, 2019. (Photo by Jacquelyn Martin / POOL / AFP) (Photo credit should read JACQUELYN MARTIN/AFP via Getty Images)