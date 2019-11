The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

키아누 리브스가 새 스폰지 밥 영화에 출연한다. 14일 공개된 예고 영상에는 세이지가 된 키아누 리브스의 모습이 담겼다. 영화의 제목은 ‘The SpongeBob Movie: Sponge on the Run’으로, 2020년 5월 북미 지역에서 개봉할 예정이다. 한국에서도 개봉한다면 2015년 ‘스폰지밥3D’ 이후 5년 만에 선보이는 극장판 스폰지 밥이 된다.

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run